ФСБ пресекла крупные каналы сбыта наркотиков в двух российских регионах

Во Владимирской области, как отмечается, задержан россиянин, у которого изъято более 55 килограммов N-метилэфедрона, 450 литров наркосодержащей жидкости и лабораторное оборудование. В Смоленской области пресечена деятельность местного жителя, у которого найдено более 224 килограммов N-метилэфедрона, 11 тонн наркосодержащей жидкости, а также оружие и патроны. Изъято свыше 30 миллионов рублей, в том числе в криптовалюте.