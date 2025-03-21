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Две машины сгорели в Омске за сутки

Пламя повредило легковушку и газель.

Источник: МЧС РФ

В четверг, 20 марта, за сутки в Омске сгорели два автомобиля. Первый загорелся в Ленинском округе, второй — в Центральном округе. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

Около 08:30 в Ленинском округе вспыхнула припаркованная на обочине «Газель». Огонь охватил моторный отсек, кабину, внутреннюю отделку и лакокрасочное покрытие автомобиля.

Спасатели ликвидировали открытое горение в 08:47. На месте работали три сотрудника МЧС и одна автоцистерна.

Второе возгорание произошло вечером в Центральном округе. Там около 19:30 вспыхнул легковой автомобиль во дворе дома. Горели моторный отсек и лакокрасочное покрытие. Открытое горение было ликвидировано в 19:39.

В тушении были задействованы четыре сотрудника МЧС и одна единица техники.

Сейчас дознаватели выясняют причины возгораний.

Ранее «КП Омск» сообщала, что двенадцать пожарных тушили горящий балкон в омской пятиэтажке на улице Талалихина в Старом Кировске.