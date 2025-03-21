Экс-замглавы Безенчукского района будут судить за крупную взятку

Перед судом предстанет бывший первый заместитель главы администрации Безенчукского района. Экс-чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий, в получении взятки в крупном размере, и в халатности.
По версии следствия, с августа 2021 года по ноябрь 2022 года замглавы районной администрации получил от предпринимателя взятку в 280 000 рублей за содействие в заключении четырех муниципальных контрактов на сумму более 19 миллионов рублей.
Также установлено, что чиновник ненадлежащим образом исполнил обязанности по контролю за строительством жилья по госпрограмме переселения граждан. В результате подрядчик завершил строительство дома несвоевременно, из-за чего новое жильё не смогли вовремя получить 47 переселенцев. В настоящее время они получили новые квартиры.
Кроме того, в 2022—2023 годах замглавы неоднократно отдавал подчиненным незаконные распоряжения о выполнении строительных и клининговых работ на строительном объекте, что привело к неправомерному перечислению подрядчику бюджетных денег.
Уголовное дело будет рассмотрено в Безенчукском районном суде, сообщили в прокуратуре Самарской области.