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Экс-замглавы Безенчукского района будут судить за крупную взятку

Также экс-чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий и халатности.

Перед судом предстанет бывший первый заместитель главы администрации Безенчукского района. Экс-чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий, в получении взятки в крупном размере, и в халатности.

По версии следствия, с августа 2021 года по ноябрь 2022 года замглавы районной администрации получил от предпринимателя взятку в 280 000 рублей за содействие в заключении четырех муниципальных контрактов на сумму более 19 миллионов рублей.

Также установлено, что чиновник ненадлежащим образом исполнил обязанности по контролю за строительством жилья по госпрограмме переселения граждан. В результате подрядчик завершил строительство дома несвоевременно, из-за чего новое жильё не смогли вовремя получить 47 переселенцев. В настоящее время они получили новые квартиры.

Кроме того, в 2022—2023 годах замглавы неоднократно отдавал подчиненным незаконные распоряжения о выполнении строительных и клининговых работ на строительном объекте, что привело к неправомерному перечислению подрядчику бюджетных денег.

Уголовное дело будет рассмотрено в Безенчукском районном суде, сообщили в прокуратуре Самарской области.