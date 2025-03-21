«КамАЗ» загорелся возле Варшавского шоссе на юге Москвы

— В Чертаново недалеко от станции метро «Пражская» загорелся камаз. Дым видно из разных частей города. Движение в районе ДТП осложнено. Причины возгорания уточняются, — написал Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Информация о пострадавших пока также не поступала.
Ранее теплоэлектроцентраль загорелась на 3-й Хорошевской улице в Москве. К месту происшествия оперативно выехали сотрудники экстренных служб. Согласно первым сообщениям о произошедшем, площадь пожара составляла 300 квадратных метров, возгорание сильно разгоралось. Позднее пожар удалось потушить.