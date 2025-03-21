Экс-замгубернатора Ростовской области обвиняют в получении взятки в 100 млн рублей

Чиновника задержали при получении первой части взятки в размере 27 млн рублей. Итоговая сумма, полученная от подрядчика, должна была быть 93 млн рублей.
Отметим, что общая сумма составляет всего 3% от освоенных коммерческой организацией бюджетных средств. Также Кушнарев должен был получать по 2 млн рублей каждый месяц вне зависимости от осваиваемых бюджетных средств.
Напомним, что в ноябре 2024 года против Кушнарева возбудили уголовное дело. Его задержали при получении взятки. Также в отношении обвиняемого рассматривается дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия).
Кировский районный суд принял решение арестовать Кушнарева на 2 месяца, позже его перенаправили в изолятор в Москве.
Отметим, что следователи уже завершили расследование дела чиновники и направили его на рассмотрение в Генпрокуратуру РФ.