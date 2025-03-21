Экс-замгубернатора Ростовской области обвиняют в получении взятки в 100 млн рублей

Напомним, что в ноябре 2024 года против Кушнарева возбудили уголовное дело. Его задержали при получении взятки. Также в отношении обвиняемого рассматривается дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия).