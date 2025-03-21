У прилетевшего в Уфу пассажира изъяли голову крокодила.

Сотрудники Башкортостанской таможни на посту в уфимском аэропорту обнаружили у пассажира, прибывшего из Утапао (Таиланд), необычный багаж — высушенную голову крокодила. Об этом сообщает пресс-служба таможни.
Пассажир рассказал, что приобрел чучело для своей коллекции. О том, что экзотический сувенир необходимо было задекларировать, он не знал. Документов, подтверждающих факт покупки, сертификата, у гражданина тоже не было. Таможенники изъяли находку, экспертиза подтвердила, что это действительно голова крокодила. На нее распространяются норма Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения. Ввоз таких предметов возможен только по разрешительным документам, их нужно обязательно задекларировать.
Таможня возбудила административное дело по статьям о несоблюдении ограничений и недекларировании товаров. Помимо конфискации чучела нарушителю придется заплатить штраф.