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В станице Ростовской области ночью выгорел флигель

В Ростовской области из-за неисправной печи сгорел флигель.

Источник: Комсомольская правда

В станице Егорлыкской Ростовской области сгорел флигель. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Возгорание произошло на улице Крупской после того, как хозяин постройки растопил печь и ушел. Клубы дыма первыми заметили соседи, они же вызвали пожарных. В итоге на месте происшествия от МЧС задействовали восемь человек и две единицы техники.

— Всего сгорело 25 кв. метров. К счастью, обошлось без пострадавших, — отметили пресс-службе МЧС.

По предварительной версии дознавателей, причиной пожара стала неисправность печного оборудования на твердом топливе.

Спасатели напоминают жителям Дона: не оставляйте топящиеся печи без присмотра, а также не используйте для розжига горючие жидкости, не сушите вещи вблизи огня. Перед печью обязательно нужно устанавливать металлический лист размером не менее 50 на 70 см.