ФСБ пресекла под Челябинском производство замаскированных под флешки микрофонов

В пресс-службе пояснили, что дело возбуждено в отношении директора одного из производственных предприятий Златоуста. По версии следствия, он в период с января 2020 года по октябрь 2024-го организовал незаконное производство подслушивающих устройств, которые были замаскированы под флеш-накопители. Такие микрофоны могли использоваться в том числе для незаконного получения информации в различных организациях, а также для подслушивания разговор частных лиц.