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ФСБ пресекла под Челябинском производство замаскированных под флешки микрофонов

ЧЕЛЯБИНСК, 21 марта. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области пресекли в городе Златоусте производство микрофонов, замаскированных под флеш-накопители, возбуждено уголовное дело. Устройства предназначались для скрытного прослушивания разговор, в том числе в различных организациях, сообщили ТАСС в пресс-службе управления.

Источник: РИА "Новости"

«Сотрудниками УФСБ в Златоусте пресечена противоправная деятельность жителя региона, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации)», — сказали в пресс-службе.

В пресс-службе пояснили, что дело возбуждено в отношении директора одного из производственных предприятий Златоуста. По версии следствия, он в период с января 2020 года по октябрь 2024-го организовал незаконное производство подслушивающих устройств, которые были замаскированы под флеш-накопители. Такие микрофоны могли использоваться в том числе для незаконного получения информации в различных организациях, а также для подслушивания разговор частных лиц.