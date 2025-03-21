Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК заявил о попытке Украины совершить акт ядерного терроризма

Следственный комитет (СК) зафиксировал попытку Киева совершить акт ядерного терроризма путем атаки на Курскую атомную электростанцию (АЭС), сообщает пресс-служба ведомства по итогам оперативного совещания, которое провел в Курске председатель комитета Александр Бастрыкин.

Источник: Григорий СысоевИТАР-ТАСС

В ведомстве отметили, что в результате атаки было повреждено хранилище отработанного ядерного топлива. Следователи устанавливают причастных к этому удару, добавили там.

Ситуация вокруг Курской АЭС обострилась после вторжения Вооруженных сил Украины на территорию Курской области в августе 2024 года. Боевые действия проходили в нескольких десятках километров от станции. В районе нее неоднократно находили обломки сбитых ракет и беспилотников. Однако сама АЭС, которая является одной из крупнейших в России, продолжила работу в штатном режиме.

Накануне глава Курчатова, где находится станция, сообщил, что в городе и на АЭС были приняты дополнительные меры безопасности. Он отметил, что на въездах и выездах из города установлены блокпосты.