СК заявил о попытке Украины совершить акт ядерного терроризма

Ситуация вокруг Курской АЭС обострилась после вторжения Вооруженных сил Украины на территорию Курской области в августе 2024 года. Боевые действия проходили в нескольких десятках километров от станции. В районе нее неоднократно находили обломки сбитых ракет и беспилотников. Однако сама АЭС, которая является одной из крупнейших в России, продолжила работу в штатном режиме.