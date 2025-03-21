Пьяный 46-летний водитель иномарки снес ограждение и вылетел с трассы в Тулуне

В Тулуне пьяный 46-летний местный житель, двигаясь по дороге федерального значения А331 «Вилюй», не справился с управлением и допустил наезд на придорожные пешеходные ограждения. В результате инцидента автомобиль вылетел с трассы и опрокинулся на крышу. Теперь водителю грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на УГИБДД по Иркутской области.
Прибывшие на место полицейские заметили у мужчины явные признаки опьянения после чего предложили ему пройти процедуру освидетельствования. Содержание паров алкоголя в выдыхаемом воздухе в 10 раз превысило допустимую норму.
В отношении нарушителя дорожные инспекторы составили административный материал за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за повреждение ограждений. В настоящий момент за езду в нетрезвом виде мужчине грозит штраф и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.
Напомним, ранее в Тулуне инспекторы ДПС пресекли опасную поездку нетрезвого водителя, двигавшегося по встречной полосе. Молодой человек отказался остановиться по требованию полиции и, как оказалось позднее, не имел водительского удостоверения. Инспекторам пришлось изымать ключи из замка зажигания, чтобы остановить автомобиль.