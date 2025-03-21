Пьяный 46-летний водитель иномарки снес ограждение и вылетел с трассы в Тулуне

В Тулуне пьяный 46-летний местный житель, двигаясь по дороге федерального значения А331 «Вилюй», не справился с управлением и допустил наезд на придорожные пешеходные ограждения. В результате инцидента автомобиль вылетел с трассы и опрокинулся на крышу. Теперь водителю грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на УГИБДД по Иркутской области.