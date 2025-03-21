«Спас и потерял сознание»: мужчина вытащил из-под огня двоих детей на пожаре в Иркутске

«Планировка такая же, как в моей квартире. Я знал расположение комнат. В зале бушевало пламя, оттуда шел жар. Я выбежал, чтобы сделать несколько вдохов и вернулся уже в детскую. Пытался среди мебели отыскать ребятишек, но их там не было. Снова в подъезде отдышался, собираясь с силами. В кухню пробирался уже на коленях — стоять на ногах не мог, передвигался наощупь. И, на счастье, услышал хрипы. Дети лежали на полу между кухней и коридором. Я вытащил сначала одного ребенка, потом второго и потерял сознание», — рассказал он.