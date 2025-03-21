«Спас и потерял сознание»: мужчина вытащил из-под огня двоих детей на пожаре в Иркутске

54-летний Игорь Садовский героически спас двоих детей 1,5 и 3 лет на пожаре в четырехэтажном доме в Иркутске. Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже накануне, 20 марта. Благодаря смелым действиям мужчины удалось спасти жизнь ребятишек. Подробности происшествия ИА IrkutskMedia рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 19.37. Из дома по лестницам самостоятельно смогли выбраться 16 человек. Еще несколько жильцов не могли сами выбраться из-за сильного задымление в подъезде. Звенья газодымозащитной службы вывели 12 человек, в том числе троих детей.
До прибытия огнеборцев из квартиры, где случился пожар, проживающий на первом этаже Игорь Садовский смог спасти двоих детей. Как рассказал мужчина, он почувствовал запах гари, но решил, что он доносится с улицы, потому просто прикрыл окно. Однако через несколько минут в дверь постучали соседи с верхних этажей и сообщили о пожаре.
Мужчина быстро поднялся с другими жильцами, Николаем Потаповым и Евгением Муравьёвым, на четвертый этаж. Он увидел женщину, которая в буквальном смысле билась в истерике и звала на помощь. Дверь в ее квартиру была приоткрыта, за ней — плотная стена едкого дыма. Женщина кричала, что внутри находятся ее дети. Сама она отлучилась на несколько минут в магазин, вернувшись, застала эту ужасающую картину.
Трое мужчин кинулись внутрь, но тут же выбежали обратно — дышать было невозможно. Соседи принесли смоченные водой полотенца, но они не спасали от дыма. И все-таки, прикрыв органы дыхания ими, Игорь вбегал в квартиру несколько раз, пытаясь найти детей.
«Планировка такая же, как в моей квартире. Я знал расположение комнат. В зале бушевало пламя, оттуда шел жар. Я выбежал, чтобы сделать несколько вдохов и вернулся уже в детскую. Пытался среди мебели отыскать ребятишек, но их там не было. Снова в подъезде отдышался, собираясь с силами. В кухню пробирался уже на коленях — стоять на ногах не мог, передвигался наощупь. И, на счастье, услышал хрипы. Дети лежали на полу между кухней и коридором. Я вытащил сначала одного ребенка, потом второго и потерял сознание», — рассказал он.
После соседи вынесли из подъезда Игоря и детей. На свежем воздухе они пришли в себя. После осмотра врачами малышей госпитализировали с отравлением угарным газом. Благодаря героическим действиям Игоря Садовского малыши остались живы.
Добавим, в тушении пожара задействовали шесть единиц техники и 20 человек личного состава. Общая площадь возгорания составила 18 кв.метров. Предварительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.