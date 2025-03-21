СК выявил около 400 участников антибелорусских зарубежных акций

Ранее ведомство сообщало, что 26 января 2025 года оппозиция провела акции за рубежом, в которых участвовали примерно 580 человек. Из них на 27 января были идентифицированы 365: например, это участники акции во Вроцлаве — 11 человек, в Варшаве — 203, Белостоке — 18, Вильнюсе — 29, Нью-Йорке — 39, Праге — 11.