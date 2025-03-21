СК выявил около 400 участников антибелорусских зарубежных акций

МИНСК, 21 мар — Sputnik. Следственные действия и процессуальные мероприятия по уголовному делу об антибелорусских зарубежных акциях продолжаются, сообщает Следственный комитет Беларуси.
Речь идет об уличных манифестациях, которые прошли в том числе в Польше и США.
«По местам регистраций и на объектах реальной собственности (в Беларуси — Sputnik) деанонимизированного экстремистского актива проведены обыски. Устанавливается имущество и недвижимость, на которые налагается арест для последующего обеспечения возмещения причиненного государству ущерба», — сообщили в комитете.
Сколько подозреваемых
На данный момент подозреваемыми по уголовному делу признаны около 400 человек.
«Работа по установлению пособников экстремистских формирований и террористических организаций продолжается в тесном взаимодействии с заинтересованными органами», — также отметили в СК.
Ранее ведомство сообщало, что 26 января 2025 года оппозиция провела акции за рубежом, в которых участвовали примерно 580 человек. Из них на 27 января были идентифицированы 365: например, это участники акции во Вроцлаве — 11 человек, в Варшаве — 203, Белостоке — 18, Вильнюсе — 29, Нью-Йорке — 39, Праге — 11.
Готовится новая акция
Сейчас у СК есть информация о том, что за рубежом оппозиция готовит акции к так называемому «Дню воли» (25 марта). Правоохранительные органы, как заверили в комитете, проанализировали данные о потенциальных и фактических участниках этих мероприятий.
«С целью идентификации их личностей и дальнейшего привлечения к уголовной ответственности, в том числе с использованием механизма специального производства (заочного следствия — Sputnik). Действиям каждого будет дана принципиальная правовая оценка», — говорится в сообщении следственного ведомства.