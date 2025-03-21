В Новосибирске мужчина поджег машину Росгвардии под влиянием мошенников

Как сообщалось, Октябрьский районный суд Новосибирска в пятницу заключил под стражу мужчину, обвиняемого в совершении теракта — поджоге автомобиля Росгвардии. Ночью 18 марта возле дома № 14 по улице Восход он поджег служебную Lada Granta.
«Им оказался 26-летний житель областного центра. Предварительно установлено, что мужчина решился на совершение преступления под воздействием телефонных мошенников», — говорится в сообщении.
Мужчину задержали оперативники регионального главка МВД и УФСБ России по Новосибирской области при силовой поддержке бойцов спецподразделения Росгвардии.
«Правоохранительные органы настоятельно призывают граждан быть бдительными и не поддаваться на провокации. При попытках призыва к совершению противоправных деяний необходимо немедленно сообщить в полицию», — подчеркнули в ГУМВД.