Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске мужчина поджег машину Росгвардии под влиянием мошенников

НОВОСИБИРСК, 21 мар — РИА Новости. Молодой мужчина в Новосибирске совершил поджог автомобиля Росгвардии, находясь под влиянием телефонных мошенников, сообщило ГУМВД РФ по Новосибирской области.

Источник: © РИА Новости

Как сообщалось, Октябрьский районный суд Новосибирска в пятницу заключил под стражу мужчину, обвиняемого в совершении теракта — поджоге автомобиля Росгвардии. Ночью 18 марта возле дома № 14 по улице Восход он поджег служебную Lada Granta.

«Им оказался 26-летний житель областного центра. Предварительно установлено, что мужчина решился на совершение преступления под воздействием телефонных мошенников», — говорится в сообщении.

Мужчину задержали оперативники регионального главка МВД и УФСБ России по Новосибирской области при силовой поддержке бойцов спецподразделения Росгвардии.

«Правоохранительные органы настоятельно призывают граждан быть бдительными и не поддаваться на провокации. При попытках призыва к совершению противоправных деяний необходимо немедленно сообщить в полицию», — подчеркнули в ГУМВД.