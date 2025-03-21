В Приморье взяли под стражу фигуранта дела о хищении при стройке коттеджей

Следствие добилось ареста обвиняемого по делу о хищениях при строительстве коттеджных посёлков в Приморье. По ходатайству следователя и при поддержке прокуратуры суд изменил ему меру пресечения — теперь он заключён под стражу сроком на два месяца, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.