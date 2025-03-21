В Приморье взяли под стражу фигуранта дела о хищении при стройке коттеджей

Следствие добилось ареста обвиняемого по делу о хищениях при строительстве коттеджных посёлков в Приморье. По ходатайству следователя и при поддержке прокуратуры суд изменил ему меру пресечения — теперь он заключён под стражу сроком на два месяца, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.
Основанием для этого стали многочисленные нарушения: фигурант, ранее находившийся под запретами, оказывал давление на потерпевших, уговаривая изменить показания. Кроме того, следствие выяснило, что мужчина успел переписать дорогостоящее имущество на третьих лиц, чтобы скрыть его от ареста.
В Приморье расследуют хищения при строительстве коттеджных посёлков «Эко-Лайф» и «Малина».
Компании «Современные строительные системы» и «Теплоблок ДВ» оставили без жилья десятки жителей края.
Расследование уголовного дела о многомиллионном хищении средств дольщиков, в том числе при строительстве коттеджных посёлков «Эко-Лайф» и «Малина-Лайф» в Надеждинском районе, продолжается. По версии следствия, двое предпринимателей привлекали деньги граждан под обещания построить дома, но обязательства не выполнили, присвоив средства. Один из обвиняемых свою вину не признал.
Прокуратура края контролирует ход расследования.