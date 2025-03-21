Минчанин зарезал сожительницу в ее день рождения, нанеся 23 удара ножом. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Заводского района, пишет агентство «Минск-Новости».
Говорится, что 45-летний житель Минска вернулся из командировки и поехал к своему знакомому, который проживает в одном из домов на улице Павловского. Там была его сожительница. На протяжении нескольких дней компаний пила алкоголь, а 16 марта начали отмечать день рождения женщины.
В какой-то момент фигурант приревновал женщину и между ними возникла ссора. Он взял нож со стола и нанес сожительнице не менее 23 ударов по телу и конечностям. Она скончалась. Понимая, что он сделал, минчанин сам вызвал милицию. Мужчина был задержан, в отношении него заведено уголовное дело. Причастность к совершению преступления он не отрицал.
Заместитель прокурора Заводского района Виктория Кунцевич уточнила, что фигуранту было предъявлено обвинение в умышленном противоправном лишении жизни другого человека (убийстве), совершенном с особой жестокостью по пункту 6 части 2 статьи 139 Уголовного кодекса. По указанной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 25 лет, или пожизненное лишение свободы, или смертная казнь.
Тем временем минчанин получил уголовное дело из-за неявки в военкомат, притворившись больным.
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