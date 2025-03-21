Минчанин зарезал сожительницу в ее день рождения, нанеся 23 удара ножом

В какой-то момент фигурант приревновал женщину и между ними возникла ссора. Он взял нож со стола и нанес сожительнице не менее 23 ударов по телу и конечностям. Она скончалась. Понимая, что он сделал, минчанин сам вызвал милицию. Мужчина был задержан, в отношении него заведено уголовное дело. Причастность к совершению преступления он не отрицал.