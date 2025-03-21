Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК расследует обстоятельства падения рабочего со строящегося объекта в Светлогорске

В Светлогорске проводится расследование инцидента с падением строителя со второго этажа строящегося жилого дома на улице Тельмана.

Источник: Янтарный край

Несчастный случай произошел 20 марта 2025 года.

Пострадавшим оказался 39-летний разнорабочий, который в настоящее время находится в больнице с травмами различной степени тяжести.

На месте происшествия работает следственная группа. Сотрудники Светлогорского межрайонного следственного отдела провели осмотр строительной площадки, изъяли необходимую техническую документацию и другие материалы, имеющие значение для расследования.

В рамках проверки проводится комплекс необходимых следственных действий. По результатам расследования будет принято процессуальное решение.

Расследование находится на контроле регионального управления Следственного комитета.