СК расследует обстоятельства падения рабочего со строящегося объекта в Светлогорске

Несчастный случай произошел 20 марта 2025 года.
Пострадавшим оказался 39-летний разнорабочий, который в настоящее время находится в больнице с травмами различной степени тяжести.
На месте происшествия работает следственная группа. Сотрудники Светлогорского межрайонного следственного отдела провели осмотр строительной площадки, изъяли необходимую техническую документацию и другие материалы, имеющие значение для расследования.
В рамках проверки проводится комплекс необходимых следственных действий. По результатам расследования будет принято процессуальное решение.
Расследование находится на контроле регионального управления Следственного комитета.