Гаражный кооператив во Владивостоке затопило фекалиями

На публикацию уже отреагировали в МЦУ Владивостока. Муниципальный центр управления отвечает, что «Приморский водоканал» запланировал ремонт повреждённого участка трубы. Хозяевам гаражей и местным жителям, вынужденным наслаждаться канализационным амбре по пути к остановкам общественного транспорта, местным поликлиникам и образовательным организациям, остаётся надеяться, что ремонтные работы проведут более оперативно, чем на участке системы водоотведения на улице Батарейной возле здания бывшего городского океанариума.