Гаражный кооператив во Владивостоке затопило фекалиями

Как пишут местные жители в telegram-канале микрорайона, нечистоты вытекают из канализационного люка около домов № 48 и № 58 по улице Некрасовской. Нечистоты стекают к гаражному кооперативу и заполняют подвалы боксов, далее текут к магистрали, соединяющей верхнюю станцию фуникулёра с Некрасовской улицей и проспектом 100-летия Владивостока. Владельцы гаражей вынуждены откачивать канализационные воды из погребов.
На публикацию уже отреагировали в МЦУ Владивостока. Муниципальный центр управления отвечает, что «Приморский водоканал» запланировал ремонт повреждённого участка трубы. Хозяевам гаражей и местным жителям, вынужденным наслаждаться канализационным амбре по пути к остановкам общественного транспорта, местным поликлиникам и образовательным организациям, остаётся надеяться, что ремонтные работы проведут более оперативно, чем на участке системы водоотведения на улице Батарейной возле здания бывшего городского океанариума.
Напоминаем, первые протечки из канализационного люка возле главной городской набережной появились, по данным прокуратуры, ещё 15 марта. Но 19 марта аварийно-восстановительные работы были в разгаре, ремонтной бригаде даже пришлось перекрывать проезжую часть.