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В Томске в 15 домах отключили свет из-за падения строительного крана

ТОМСК, 21 марта. /ТАСС/. Строительный кран обрушился в центре Томска, из-за чего отключили электричество в 15 домах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Источник: Reuters

«По информации оперативно-дежурной службы Томска, сегодня на улице Карташова произошло обрушение строительного крана, в результате была сломана электрическая опора и произошло отключение электроэнергии в порядка 15 домах, расположенных на пересечении улиц Карташова и Кузнецова», — сказано в сообщении.

На месте происшествия ведутся следственные мероприятия. По их завершению специалисты сразу же приступят к восстановлению энергоснабжения, которое планируется к вечеру сегодняшнего дня.

По данным регионального УМВД, дорога в месте обрушения крана перекрыта.