В Томске в 15 домах отключили свет из-за падения строительного крана

«По информации оперативно-дежурной службы Томска, сегодня на улице Карташова произошло обрушение строительного крана, в результате была сломана электрическая опора и произошло отключение электроэнергии в порядка 15 домах, расположенных на пересечении улиц Карташова и Кузнецова», — сказано в сообщении.