В Томске в 15 домах отключили свет из-за падения строительного крана

«По информации оперативно-дежурной службы Томска, сегодня на улице Карташова произошло обрушение строительного крана, в результате была сломана электрическая опора и произошло отключение электроэнергии в порядка 15 домах, расположенных на пересечении улиц Карташова и Кузнецова», — сказано в сообщении.
На месте происшествия ведутся следственные мероприятия. По их завершению специалисты сразу же приступят к восстановлению энергоснабжения, которое планируется к вечеру сегодняшнего дня.
По данным регионального УМВД, дорога в месте обрушения крана перекрыта.