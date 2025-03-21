«Украшал сцену к Наурызу»: мужчина получил травмы при падении и умер в больнице Жезказгана

«На площади “Алаша” произошел несчастный случай. Руководитель ИП гражданин В. выполнял работы на высоте свыше 3-х метров при оформлении сцены. В результате падения он получил травмы различной степени тяжести. До прибытия скорой медицинской помощи пострадавший находился в сознании. Гражданин был доставлен в многопрофильную больницу Жезказгана, где ему была проведена операция. До 18 марта его состояние оценивалось как удовлетворительное, однако в этот день произошло резкое повышение артериального давления, что привело к летальному исходу», — сообщили в акимате.