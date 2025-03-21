Мужчина устроил дебош в московском кафе и ударил посетительницу

— Находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы получили сигнал «Тревога» с одного из охраняемых объектов общественного питания на Ладожской улице. К незамедлительно прибывшим по указанному адресу правоохранителям обратился администратор кафе. Он пояснил, что неадекватный мужчина устроил скандал и ударил посетительницу заведения. Росгвардейцы усмирили и заковали в наручники дебошира, пытавшегося оказать активное сопротивление, — рассказали в ведомстве.