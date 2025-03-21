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Мужчина устроил дебош в московском кафе и ударил посетительницу

Мужчина устроил дебош в одном из столичных кафе и ударил посетительницу заведения. По прибытии правоохранителей злоумышленник также пытался сопротивляться. Об этом в пятницу, 21 марта, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Москве.

Источник: РИА "Новости"

— Находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы получили сигнал «Тревога» с одного из охраняемых объектов общественного питания на Ладожской улице. К незамедлительно прибывшим по указанному адресу правоохранителям обратился администратор кафе. Он пояснил, что неадекватный мужчина устроил скандал и ударил посетительницу заведения. Росгвардейцы усмирили и заковали в наручники дебошира, пытавшегося оказать активное сопротивление, — рассказали в ведомстве.

Задержанным оказался 41-летний уроженец Бурятии. Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам полиции.

Ранее охранник ударил мужчину, пытавшегося закурить сигарету в баре на улице Народного Ополчения на западе Москвы.