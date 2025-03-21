Огонь стеной. В Кавказском районе Кубани тушат ночной пожар на нефтебазе

Ночью 21 марта на нефтебазе в Кавказском районе, на территорию которой ранее упали обломки БПЛА, произошел взрыв. Площадь пожара увеличилась в три раза. К утру ее удалось снова уменьшить, но пожар все еще продолжается, и пока неясно, сколько еще времени потребуется на его ликвидацию. В результате ночного ЧП пострадали двое пожарных, работавших на месте. О том, почему пожар на нефтебазе в Кавказской разрастается — в нашем материале.