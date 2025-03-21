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Огонь стеной. В Кавказском районе Кубани тушат ночной пожар на нефтебазе

Из-за пожара перекрыта трасса между Кубанью и Ставропольем.

Ночью 21 марта на нефтебазе в Кавказском районе, на территорию которой ранее упали обломки БПЛА, произошел взрыв. Площадь пожара увеличилась в три раза. К утру ее удалось снова уменьшить, но пожар все еще продолжается, и пока неясно, сколько еще времени потребуется на его ликвидацию. В результате ночного ЧП пострадали двое пожарных, работавших на месте. О том, почему пожар на нефтебазе в Кавказской разрастается — в нашем материале.

Двое пожарных в больнице.

В районе четырех часов утра в оперштабе Краснодарского края сообщили о том, что в процессе тушения пожара на нефтебазе из-за разгерметизации горящего резервуара произошел взрыв нефтепродуктов и выброс горящей нефти.

Пострадали двое спасателей, сейчас они находятся в больнице. Пожарные получили легкие ожоги и отравление продуктами горения. Угрозы их жизни и здоровью нет.

Ночью огонь распространился еще на один резервуар, и площадь возгорания увеличилась почти в три раза. Если накануне она составляла 3750 «квадратов», то теперь возросла до 10 тысяч квадратных метров. Однако уже после восьми часов утра в министерстве ГО и ЧС Краснодарского края сообщили, что площадь пожара к утру удалось сократить. По уточненным данным оперштаба, по состоянию на девять часов она составляет пять тысяч квадратных метров.

Сейчас происходит горение одного из резервуаров и его обвалование. Второй резервуар в пределах обвалования полностью выгорел.

В тушении пожара участвуют 471 человек, задействовано 187 единиц техники.

Дым и сажа.

Местные жители рассказали журналистам, что сейчас много сил и средств брошено на ликвидацию пожара. По их словам, опасности для населения из-за возгорания нет. Единственное, беспокойство доставляет дым.

В управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю порекомендовали проживающим в районе пожара по возможности пока избегать нахождения на открытом воздухе и не открывать окна. Также следует чаще проводить влажную уборку. Еще больше пить, промывать глаза, нос и горло. Когда необходимо выйти на улицу, использовать маски и респираторы.

Специалисты Роспотребнадзора провели исследование в зоне ближайшей жилой постройки и зафиксировали в Кропоткине и станице Кавказской загрязнение воздуха. Так, в городе в одной точке выявлены превышения предельно допустимой концентрации бензола. А в станице также в одной точке — бензола и диметилбензола.

Проезда нет.

Из-за крупного пожара на нефтебазе пришлось ограничить проезд на трассе между Краснодарским и Ставропольским краем. Так, временно закрыт проезд по автодороге регионального значения Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края.

На Кубани объехать этот участок можно через станицу Темижбекскую Кавказского района. Транспортные потоки перенаправляются экипажами ДПС.

Со стороны Ставропольского края движение ограничено на автодороге в Новоалександровском округе. Утром ограничили проезд всех видов транспорта на автодороге Новоалександровск — Кропоткин (с 0 по 21 км). Объезд участка возможен по альтернативным маршрутам: Новоалександровск — Григорополисская — Армавир и Новоалександровск — Горьковский — Штурм.