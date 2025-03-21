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Жители Иркутской области перевели мошенникам более 8,5 миллионов рублей за сутки

Жертвами стали семейная пара, женщина с сайта знакомств и охранник.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области за сутки жители пополнили счета аферистов на более чем 8,5 миллиона рублей. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД Иркутской области, жертвами стали семейная пара, женщина с сайта знакомств и охранник. Житель поселка Мегет под Ангарском обратился с заявлением о хищении 4,5 миллиона рублей.

— Его жене на сотовый телефон поступали звонки якобы от сотрудников банка и центра по оказанию госуслуг, которые сообщили, что ее личный кабинет взломан и для «спасения» сбережений необходимо перевести деньги на «безопасные» счета. Муж с женой перевели все свои сбережения, взяли кредит и заняли деньги у родственников, перечислив все на указанные преступниками счета, — поделились правоохранители.

Второй случай произошел с 40-летней жительницей Братска. Сибирячка начала общаться с мужчиной на сайте знакомств, и он предложил заработать на инвестициях. Тогда она взяла кредит и перевела мошенникам 1,8 миллиона рублей. На такую же уловку попался 39-летний охранник из Слюдянки. Он поверил в рассказы «инвестиционного менеджера» и потерял более двух миллионов рублей.