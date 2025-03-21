Жители Иркутской области перевели мошенникам более 8,5 миллионов рублей за сутки

Второй случай произошел с 40-летней жительницей Братска. Сибирячка начала общаться с мужчиной на сайте знакомств, и он предложил заработать на инвестициях. Тогда она взяла кредит и перевела мошенникам 1,8 миллиона рублей. На такую же уловку попался 39-летний охранник из Слюдянки. Он поверил в рассказы «инвестиционного менеджера» и потерял более двух миллионов рублей.