Жители Иркутской области перевели мошенникам более 8,5 миллионов рублей за сутки

В Иркутской области за сутки жители пополнили счета аферистов на более чем 8,5 миллиона рублей. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД Иркутской области, жертвами стали семейная пара, женщина с сайта знакомств и охранник. Житель поселка Мегет под Ангарском обратился с заявлением о хищении 4,5 миллиона рублей.
— Его жене на сотовый телефон поступали звонки якобы от сотрудников банка и центра по оказанию госуслуг, которые сообщили, что ее личный кабинет взломан и для «спасения» сбережений необходимо перевести деньги на «безопасные» счета. Муж с женой перевели все свои сбережения, взяли кредит и заняли деньги у родственников, перечислив все на указанные преступниками счета, — поделились правоохранители.
Второй случай произошел с 40-летней жительницей Братска. Сибирячка начала общаться с мужчиной на сайте знакомств, и он предложил заработать на инвестициях. Тогда она взяла кредит и перевела мошенникам 1,8 миллиона рублей. На такую же уловку попался 39-летний охранник из Слюдянки. Он поверил в рассказы «инвестиционного менеджера» и потерял более двух миллионов рублей.