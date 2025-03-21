МЧС России показало, как водолазы очищают от нефтепродуктов Керченский пролив

На дне Керченского пролива, где остаются лежать три части двух затонувших танкеров с мазутом, продолжаются работы по сбору нефтепродуктов. Видео работ опубликовала пресс-служба МЧС РФ.
По официальным данным ведомства, с момента крушения судов 15 декабря очищено более 410 км берега, собрано более 151 тысячи загрязненного песка и грунта.
В акватории Черного моря специалисты обследовали более 10 тысяч кв.км, обработали — более 60 тысяч кв.метров. Использовали 7,5 тысячи тонн сорбента и собрали 25 тонн нефтесодержащей смеси.
На пляжах Анапы и Темрюка водолазы работают на 19 участках. Они совершили 1700 спусков, обследовали почти 3000 кв.метров дна, собрали более 2800 мешков с нефтесодержащими отходами.
Ранее «Югополис» сообщал, что Генпрокуратура проверит действия МЧС в плане предотвращения и борьбы с чрезвычайными ситуациями. Говоря о работе ведомства, генпрокурор Игорь Краснов использовал слова «халатность и разгильдяйство».