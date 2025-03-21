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Пять человек пострадали после ДТП на трассе в Ростовской области

На трассе в Ростовской области столкнулись Mitsubishi и Ford Mondeo, пострадали пять человек.

Источник: Комсомольская правда

Пять человек пострадали в ДТП на трассе в Ростовской области рано утром 21 марта. Об этом информирует управление Госавтоинспекции.

По данным ведомства, авария произошла около 8:30 утра на трассе Самбек — Матвеев-Курган — Куйбышево — Снежное.

Предварительно, 39-летний мужчина за рулем Mitsubishi выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Ford Mondeo. После этого в первой машине пострадали водитель и пассажир, а во второй — водитель и два пассажира.

Сейчас обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции. Донских автовладельцев просят быть осторожными. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться на гаджеты.