Пять человек пострадали после ДТП на трассе в Ростовской области

Пять человек пострадали в ДТП на трассе в Ростовской области рано утром 21 марта. Об этом информирует управление Госавтоинспекции.
По данным ведомства, авария произошла около 8:30 утра на трассе Самбек — Матвеев-Курган — Куйбышево — Снежное.
Предварительно, 39-летний мужчина за рулем Mitsubishi выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Ford Mondeo. После этого в первой машине пострадали водитель и пассажир, а во второй — водитель и два пассажира.
Сейчас обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции. Донских автовладельцев просят быть осторожными. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться на гаджеты.