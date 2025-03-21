Жительница Миасса, отравившая ребенка наркотиками, попросилась на свободу

Жительница Миасса, взятая под арест из-за смерти ребенка, попыталась выйти из СИЗО. Женщина обвиняется по п. «в “ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на прокуратуру региона.