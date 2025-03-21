Жительница Миасса, отравившая ребенка наркотиками, попросилась на свободу

Жительница Миасса, взятая под арест из-за смерти ребенка, попыталась выйти из СИЗО. Женщина обвиняется по п. «в “ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на прокуратуру региона.
Как сообщает издание, оспорить срок у нее не получилось.
«Челябинский областной с учетом позиции прокурора оставил решение суда первой инстанции без изменения. Жалобу адвоката — без удовлетворения», — приводит URA.RU информацию прокуратуры региона.
Адвокат задержанной просил отменить избранную ранее меру пресечения, ссылаясь на наличие у нее других детей. Он просил суд направить ее под домашний арест.
Напомним, следствие предполагает, что жительница Миасса накачивала своего малолетнего сына наркотиками, чтобы он не плакал. Мальчик скончался, были проведены экспертизы, открывшие страшную правду. Инициировано лишение женщины родительских прав.