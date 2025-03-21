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В Красноярске нашли поджигателя 5 гектаров травы на Кузнецовском плато

В Красноярске полиция установила личность мужчины, по вине которого произошло масштабное возгорание сухой травы на Кузнецовском плато.

Пожар охватил территорию площадью не менее 5 гектаров.

Сообщение о возгорании поступило сегодня утром. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили предполагаемого виновника — 64-летнего мужчину. Полицейские уточнили, что он не проживает в Красноярске. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По словам задержанного, он разжег костер на горе, но не уследил за огнем, который ветром разнесло по окрестностям. В настоящее время решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности в соответствии с законодательством.

Всего за сутки в Красноярском крае за сутки произошло 12 пожаров: трое погибли.