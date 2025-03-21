В Красноярске нашли поджигателя 5 гектаров травы на Кузнецовском плато

Пожар охватил территорию площадью не менее 5 гектаров.
Сообщение о возгорании поступило сегодня утром. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили предполагаемого виновника — 64-летнего мужчину. Полицейские уточнили, что он не проживает в Красноярске. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
По словам задержанного, он разжег костер на горе, но не уследил за огнем, который ветром разнесло по окрестностям. В настоящее время решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности в соответствии с законодательством.
Всего за сутки в Красноярском крае за сутки произошло 12 пожаров: трое погибли.