В Приангарье сотрудницу полиции обвинили в организации незаконной миграции

Уголовные дела возбуждены в Тулуне по материалам УФСБ России по Иркутской области и подразделения собственной безопасности регионального главка МВД.
«Сотруднице полиции предъявлено обвинение в организации незаконной миграции и взяточничестве. Обвиняемая систематически лично получала взятки от неофициального работодателя мигрантов за внесение недостоверных сведений в единый информационный ресурс регистрационного и миграционного учета МВД России, а также за снабжение иностранцев соответствующими документами», — говорится в сообщении.
Уточняется, что обвинение за дачу взятки также предъявлено взяткодателю.
Проводятся следственные действия, по местам жительства фигурантов проведены обыски.