В Приангарье сотрудницу полиции обвинили в организации незаконной миграции

«Сотруднице полиции предъявлено обвинение в организации незаконной миграции и взяточничестве. Обвиняемая систематически лично получала взятки от неофициального работодателя мигрантов за внесение недостоверных сведений в единый информационный ресурс регистрационного и миграционного учета МВД России, а также за снабжение иностранцев соответствующими документами», — говорится в сообщении.