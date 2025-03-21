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В Приангарье сотрудницу полиции обвинили в организации незаконной миграции

ИРКУТСК, 21 мар — РИА Новости. Обвинение в организации незаконной миграции и взяточничестве предъявлено инспектору отдела по вопросам миграции МВД РФ города Тулуна, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.

Источник: РИА "Новости"

Уголовные дела возбуждены в Тулуне по материалам УФСБ России по Иркутской области и подразделения собственной безопасности регионального главка МВД.

«Сотруднице полиции предъявлено обвинение в организации незаконной миграции и взяточничестве. Обвиняемая систематически лично получала взятки от неофициального работодателя мигрантов за внесение недостоверных сведений в единый информационный ресурс регистрационного и миграционного учета МВД России, а также за снабжение иностранцев соответствующими документами», — говорится в сообщении.

Уточняется, что обвинение за дачу взятки также предъявлено взяткодателю.

Проводятся следственные действия, по местам жительства фигурантов проведены обыски.