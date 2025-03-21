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ФСБ в Нижегородской области задержала украинского вербовщика

Сотрудники ФСБ задержали в Нижегородской области местного жителя, склонявшего россиян к вступлению в запрещенную в России украинскую террористическую организацию. Возбуждено уголовное дело.

Источник: РИА "Новости"

По данным силовиков, нижегородец вступил в интернет-переписку с жителем Тверской области и предложил ему принять участие в боевых действиях против Вооруженных сил РФ.

По решению суда, фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.