ФСБ в Нижегородской области задержала украинского вербовщика

По данным силовиков, нижегородец вступил в интернет-переписку с жителем Тверской области и предложил ему принять участие в боевых действиях против Вооруженных сил РФ.
По решению суда, фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Сотрудники ФСБ задержали в Нижегородской области местного жителя, склонявшего россиян к вступлению в запрещенную в России украинскую террористическую организацию. Возбуждено уголовное дело.
По данным силовиков, нижегородец вступил в интернет-переписку с жителем Тверской области и предложил ему принять участие в боевых действиях против Вооруженных сил РФ.
По решению суда, фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.