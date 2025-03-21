Дело арестованного москвича связано с атаками БПЛА на гражданские объекты

«Уголовное дело возбуждено 19 февраля 2022 года по фактам обстрелов, подрывов и террористических атак с использованием беспилотных летательных аппаратов на объекты жилой застройки и гражданской инфраструктуры на территории Ростовской области. В одном производстве с ним соединен ряд уголовных дел, в том числе [два уголовных дела], возбужденные 27 августа 2023 года по фактам террористической атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов на объекты гражданской инфраструктуры города Курска», — говорится в документах.
Уголовные дела были возбуждены по ч. 2 ст. 105 (организация массового убийства общеопасным способом организованной группой), ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), ч. 3 ст. 322 (незаконное пересечение границы РФ организованной группой), ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение имущества по мотивам ненависти или вражды), ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой с тяжкими последствиями) УК РФ.
Вину в инкриминируемом ему деянии Марченко не признал, от дачи показаний отказался, следует из материалов дела.
«Собранные доказательства дают достаточные основания полагать, что с учетом тяжести преступления и возможности назначения наказания в виде лишения свободы на длительный срок Марченко, оставаясь на свободе, может продолжить преступную деятельность, с целью избежать уголовной ответственности и наказания скрыться от предварительного следствия и суда, угрожать участникам уголовного судопроизводства, изобличающих его в совершении преступления, с целью склонения их к даче ложных показаний либо к отказу от дачи показаний, уничтожить доказательства, а также иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу», — отмечается в материалах дела. На основании постановления Басманного суда Москвы от 12 сентября 2024 года, вступившего в законную силу, Марченко арестован, указано в материалах дела. Арест был продлен до 11 мая 2025 года.
В пресс-службе СК сообщали ТАСС, что в 2023 году Марченко передал украинским спецслужбам координаты для нанесения ударов БПЛА по аэродрому Курска.