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Дело арестованного москвича связано с атаками БПЛА на гражданские объекты

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Следственный комитет РФ обвинил Эльдара Марченко в причастности к атакам БПЛА на гражданские объекты Курска в 2023 году, это дело объединено с делом об атаках на Ростовскую область в 2022 году. Как говорится в документах, которые есть в распоряжении ТАСС, показания на Марченко дали другие фигуранты.

Источник: РИА "Новости"

«Уголовное дело возбуждено 19 февраля 2022 года по фактам обстрелов, подрывов и террористических атак с использованием беспилотных летательных аппаратов на объекты жилой застройки и гражданской инфраструктуры на территории Ростовской области. В одном производстве с ним соединен ряд уголовных дел, в том числе [два уголовных дела], возбужденные 27 августа 2023 года по фактам террористической атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов на объекты гражданской инфраструктуры города Курска», — говорится в документах.

Уголовные дела были возбуждены по ч. 2 ст. 105 (организация массового убийства общеопасным способом организованной группой), ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), ч. 3 ст. 322 (незаконное пересечение границы РФ организованной группой), ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение имущества по мотивам ненависти или вражды), ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой с тяжкими последствиями) УК РФ.

Вину в инкриминируемом ему деянии Марченко не признал, от дачи показаний отказался, следует из материалов дела.

«Собранные доказательства дают достаточные основания полагать, что с учетом тяжести преступления и возможности назначения наказания в виде лишения свободы на длительный срок Марченко, оставаясь на свободе, может продолжить преступную деятельность, с целью избежать уголовной ответственности и наказания скрыться от предварительного следствия и суда, угрожать участникам уголовного судопроизводства, изобличающих его в совершении преступления, с целью склонения их к даче ложных показаний либо к отказу от дачи показаний, уничтожить доказательства, а также иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу», — отмечается в материалах дела. На основании постановления Басманного суда Москвы от 12 сентября 2024 года, вступившего в законную силу, Марченко арестован, указано в материалах дела. Арест был продлен до 11 мая 2025 года.

В пресс-службе СК сообщали ТАСС, что в 2023 году Марченко передал украинским спецслужбам координаты для нанесения ударов БПЛА по аэродрому Курска.