Дело арестованного москвича связано с атаками БПЛА на гражданские объекты

«Собранные доказательства дают достаточные основания полагать, что с учетом тяжести преступления и возможности назначения наказания в виде лишения свободы на длительный срок Марченко, оставаясь на свободе, может продолжить преступную деятельность, с целью избежать уголовной ответственности и наказания скрыться от предварительного следствия и суда, угрожать участникам уголовного судопроизводства, изобличающих его в совершении преступления, с целью склонения их к даче ложных показаний либо к отказу от дачи показаний, уничтожить доказательства, а также иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу», — отмечается в материалах дела. На основании постановления Басманного суда Москвы от 12 сентября 2024 года, вступившего в законную силу, Марченко арестован, указано в материалах дела. Арест был продлен до 11 мая 2025 года.