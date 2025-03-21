В Карелии возбудили дело после гибели трех человек при пожаре в бане

По данным СУСК РФ по Республике Карелия, около 02.00 мск 21 марта в результате взрыва газового баллона произошел пожар в частной бане на берегу Великой губы Онежского озера в деревне Сибово Медвежьегорского района. В результате возгорания погибли трое мужчины, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии в медицинское учреждение с ожогами тела.
«Следователями Медвежьегорского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по факту гибели трех мужчин в результате пожара», — говорится в сообщении.
С целью установления обстоятельств и условий возникновения пожара назначена пожарно-техническая судебная экспертиза.
Как сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, пострадавшие госпитализированы в Медвежьегорскую ЦРБ.
«Состояние тяжелое, находятся в реанимации. Решаем вопрос с эвакуацией на вертолете в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Санкт-Петербург», — написал он в соцсети «ВКонтакте».