В Карелии возбудили дело после гибели трех человек при пожаре в бане

По данным СУСК РФ по Республике Карелия, около 02.00 мск 21 марта в результате взрыва газового баллона произошел пожар в частной бане на берегу Великой губы Онежского озера в деревне Сибово Медвежьегорского района. В результате возгорания погибли трое мужчины, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии в медицинское учреждение с ожогами тела.