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В Карелии возбудили дело после гибели трех человек при пожаре в бане

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 мар — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели трех мужчин при пожаре в бане в Медвежьегорском районе Карелии, еще два человека были госпитализированы в тяжелом состоянии в медучреждение с ожогами, сообщает республиканское СУСК РФ.

Источник: РИА "Новости"

По данным СУСК РФ по Республике Карелия, около 02.00 мск 21 марта в результате взрыва газового баллона произошел пожар в частной бане на берегу Великой губы Онежского озера в деревне Сибово Медвежьегорского района. В результате возгорания погибли трое мужчины, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии в медицинское учреждение с ожогами тела.

«Следователями Медвежьегорского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по факту гибели трех мужчин в результате пожара», — говорится в сообщении.

С целью установления обстоятельств и условий возникновения пожара назначена пожарно-техническая судебная экспертиза.

Как сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, пострадавшие госпитализированы в Медвежьегорскую ЦРБ.

«Состояние тяжелое, находятся в реанимации. Решаем вопрос с эвакуацией на вертолете в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Санкт-Петербург», — написал он в соцсети «ВКонтакте».