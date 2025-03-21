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В Иркутской области экс-полицейского обвиняют в организации незаконной миграции

Обвиняемая получала взятки от неофициального работодателя иностранцев.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Бывший полицейский из Иркутской области обвиняется в организации незаконной миграции и взяточничестве. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Следкоме, на женщину завели уголовные дела по трем статьям. По версии следствия, экс-сотрудница, вступив в сговор с другими людьми, создавала условия для законного пребывания иностранцев в России.

— Обвиняемая систематически лично получала взятки от неофициального работодателя мигрантов, за это вносила недостоверные сведения в единый информационный ресурс регистрационного и миграционного учета МВД России, а также снабжала иностранцев соответствующими документами, — отметили в ведомстве.

Соответственно, мигранты находились в Приангарье незаконно, тем временем никаких мер по выдворению их из страны не принималось. Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего, в доме обвиняемой прошли обыски. Известно, что фигурантов преступления заключили под стражу.

Противоправные действия выявлены сотрудниками УФСБ России по Иркутской области и сотрудниками собственной безопасности регионального Главка МВД.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что за прошедшие сутки сибиряки перевели мошенникам более 8,5 миллионов рублей.