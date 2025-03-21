В Иркутской области экс-полицейского обвиняют в организации незаконной миграции

Бывший полицейский из Иркутской области обвиняется в организации незаконной миграции и взяточничестве. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Следкоме, на женщину завели уголовные дела по трем статьям. По версии следствия, экс-сотрудница, вступив в сговор с другими людьми, создавала условия для законного пребывания иностранцев в России.