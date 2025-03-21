Жителя Новосибирской области судят за убийство бывшей жены и угрозы дочери

В Татарском районе Новосибирской области начался суд над 36-летним мужчиной, обвиняемым в убийстве бывшей супруги и угрозе убийством малолетней дочери. По данным следствия, преступление произошло в августе 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.
Мужчина неоднократно угрожал своей бывшей жене, а затем, на глазах у дочери, напал на неё с ножом. Женщина скончалась на месте от полученных ранений. После этого подсудимый, держа в руках орудие убийства, пригрозил ребенку расправой, если она расскажет о случившемся:
— Если ты что-то расскажешь кому-либо, я сделаю с тобой так же, как и с твоей матерью.
По словам детей, их отец злоупотреблял алкоголем и часто проявлял насилие. Сейчас несовершеннолетние находятся под опекой. Дело рассматривает Татарский районный суд.
Напомним, что под Новосибирском муж попался с трупом убитой жены, попав в аварию. Он сильно избил сожительницу, а после решил закопать тело в лесу.