Жителя Новосибирской области судят за убийство бывшей жены и угрозы дочери

Мужчина неоднократно угрожал своей бывшей жене, а затем, на глазах у дочери, напал на неё с ножом. Женщина скончалась на месте от полученных ранений. После этого подсудимый, держа в руках орудие убийства, пригрозил ребенку расправой, если она расскажет о случившемся: