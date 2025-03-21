Во Владимирской области задержали начальника ГАИ

«В первом отделе по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Владимирской области во взаимодействии с сотрудниками регионального УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении начальника ГАИ МО МВД России “Ковровский” и подчиненного ему начальника РЭО ГАИ по признакам преступления, предусмотренного п. “г” ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору)», — говорится в сообщении.