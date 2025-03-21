В Самарской области главврача обвинили в хищении стимулирующих выплат у медработников

Прокуратура Богатовского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу теперь уже бывшего главного врача Богатовской ЦРБ. Он обвиняется в мошенничестве и хищении чужого имущества, все с использованием служебного положения, сообщили в областной прокуратуре.