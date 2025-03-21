В Самарской области главврача обвинили в хищении стимулирующих выплат у медработников

По версии следствия, главврач с 2022 по 2023 год инициировал оплату подчиненным сотрудникам фактически невыполненных работ, а также выплату стимулирующих надбавок, которые затем незаконно присваивал. Общая сумма похищенных средств превысила 520 тыс. руб.
Сейчас уголовное дело направлено в Богатовский районный суд. Кроме того, прокуратурой района заявлен иск о взыскании причиненного преступлением ущерба.
Ранее, в ноябре 2022 года, главврач Богатовской ЦРБ привлекался к административной ответственности за нарушение законодательства о контрактной системе при выполнении работ по капитальному ремонту офиса врача общей практики.