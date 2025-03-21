В Челябинске нашли квартиру, в которой прописались 54 иностранца

Преступление выявлено в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок».
Хозяйка недвижимости — горожанка 1969 года рождения.
«С февраля 2023 года она осуществила 12 фактов фиктивной регистрации иностранных граждан в своей квартире, расположенной по улице Танкистов», — говорят в УМВД.
Таким образом женщина прописала 54 мигранта, которые фактически проживали в другом месте, о чем свидетельствуют показания соседей и осмотр квартиры.
Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ. Фигурантке избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
«Все иностранные граждане сняты с миграционного учета. Работа в данном направлении будет продолжена», — добавили в полиции.