Дело в отношении экс-начальника вещевого управления Минобороны направили в суд

Следственный комитет России рассказал, что в 2017 году между КШФ и Минобороны было заключено более 20 госконтрактов на поставку вещей российской армии. Общая сумма контрактов превысила 500 млн руб. В это же время Александр Свистунов дал крупную взятку военнослужащему за общее покровительство при приеме производимой фабрикой одежды.