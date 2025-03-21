В Пермском крае осудили женщину, которая убила знакомого и сожгла свидетеля

Речь идёт о жестоком преступлении, которое случилось больше года назад в Кунгурском округе. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что 39-летняя женщина была задержана по подозрению в убийстве двух людей. Как установило следствие, трагедия случилась 4 февраля 2024 года в одном из частных домов округа. Одна из местных жительниц выпивала вместе со знакомым, пока между ними не случилась ссора.