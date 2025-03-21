В Пермском крае осудили женщину, которая убила знакомого и сожгла свидетеля

Женщина, которая зарезала знакомого и сожгла свидетельницу убийства, была осуждена в Пермском крае, сообщает региональное СУ СКР.
Речь идёт о жестоком преступлении, которое случилось больше года назад в Кунгурском округе. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что 39-летняя женщина была задержана по подозрению в убийстве двух людей. Как установило следствие, трагедия случилась 4 февраля 2024 года в одном из частных домов округа. Одна из местных жительниц выпивала вместе со знакомым, пока между ними не случилась ссора.
Во время конфликта женщина ранила знакомого ножом, от чего он скончался на месте. После убийства она поняла, что в доме также находится другая женщина, которая может рассказать о преступлении правоохранителям. Чтобы скрыть следы, она подожгла дом вместе со свидетельницей. Вторая женщина умерла в горящем доме.
В октябре 2024 года уголовное дело передали для рассмотрения в суд. В марте 2025 года СУ СКР по Пермскому краю сообщило, что инстанция вынесла женщине приговор. Обвиняемую в преступлениях по двум статьям УК РФ — «Убийство двух лиц, совершённое с особой жестокостью, общеопасным способом, с целью скрыть другое преступление» и «Умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога» признали виновной.
Суд назначил женщине 15 лет лишения свободы в колонии общего режима.