Адепты секты Метагалактики задержаны в Беларуси

МИНСК, 21 мар — Sputnik. Сотрудники ГУБОПиК МВД задержали лидеров и активистов секты, ячейки которой работали в нескольких городах Беларуси, сообщили в пресс-службе министерства.
По данным МВД, злоумышленники активно привлекали в свое псевдорелигиозное движение новых адептов. По информации СК, к концу минувшего года в республике действовали ячейки в Минске, Витебске, Жлобине, Борисове и в Смолевичском районе.
«Под предлогом самосовершенствования и развития они проводили платные семинары-тренинги. Используя различные методы психологического давления, убеждали граждан отречься от своего вероисповедания», — сказали в МВД.
Там также отметили, что эмоционально слабым людям обещали помочь, но при этом они были обязаны постоянно передавать руководству секты значительные суммы. Проводили так называемые занятия и для детей.
Ранее адепты пытались зарегистрировать общественное объединение «Метагалактика», якобы занимающееся философско-просветительской деятельностью, но им было отказано. Несмотря на это, незаконные практики со сбором благотворительных взносов продолжились. Для мероприятий брались в аренду усадьбы и коммерческие помещения.
Во время осмотров помещений организации изъято более 100 тысяч рублей, полученных от неофитов, а также культовая и экстремистская литература.
По факту возбуждено дело по ст. 193−1УК за незаконную организацию деятельности общественного объединения, продолжаются мероприятия по установлению координаторов секты и потерпевших от ее действий.