В ДТП в поселке Тавричанка пострадали двое малолетних детей

Прокуратура Надеждинского района организовала проверку обстоятельств ДТП с участием малолетних. В поселке Тавричанка водитель совершил наезд на двух малолетних детей, сообщает ИА PrimaMedia.
Предварительно установлено, что около 16 часов 21 марта 2025 года водитель автомобиля Honda LIFE в поселке Тавричанка совершил наезд на двух малолетних детей, находившихся без сопровождения родителей.
В результате ДТП дети госпитализированы в учреждение здравоохранения.
Прокуратура Надеждинского района даст оценку законности итогового решения, принятого по результатам проверки.
Кроме этого, надзорным ведомством инициирована проверка условий жизни малолетних органами системы профилактики.