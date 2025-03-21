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В ДТП в поселке Тавричанка пострадали двое малолетних детей

Пострадавшие дети госпитализированы в больницу.

Источник: Прокуратура Приморского края

Прокуратура Надеждинского района организовала проверку обстоятельств ДТП с участием малолетних. В поселке Тавричанка водитель совершил наезд на двух малолетних детей, сообщает ИА PrimaMedia.

Предварительно установлено, что около 16 часов 21 марта 2025 года водитель автомобиля Honda LIFE в поселке Тавричанка совершил наезд на двух малолетних детей, находившихся без сопровождения родителей.

В результате ДТП дети госпитализированы в учреждение здравоохранения.

Прокуратура Надеждинского района даст оценку законности итогового решения, принятого по результатам проверки.

Кроме этого, надзорным ведомством инициирована проверка условий жизни малолетних органами системы профилактики.