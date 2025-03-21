Свердловчанина признали виновным в жестоком убийстве двух кошек

«Разнорабочий решил в перерыве поужинать, для чего зашёл в административное здание скотного двора. В помещении он обнаружил, что принесенная им с собой еда, оставленная в пластиковом контейнере на столе, была растащена кошками и частично съедена, — сообщал ранее “МК-Урал” руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. — От увиденного мужчина пришёл в ярость и устроил пушистым питомцам настоящую расправу».