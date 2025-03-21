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Свердловчанина признали виновным в жестоком убийстве двух кошек

21 марта Алапаевский городской суд признал виновным местного жителя 2001 года рождения в совершении преступления по п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель, совершенное в отношении нескольких животных).

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В суде установлено, что в ночь с 25 по 26 ноября 2024 года осужденный в комнате отдыха молочно-товарной фермы, расположенной в Алапаевском районе, убил двух бесхозных кошек.

Поводом стало то, что они съели его сосиски, которые он оставил на столе. Злоумышленник бил кошек по телу и головам руками и ногами. Животные пытались сбежать, но он их ловил и бил снова.

После убийства злоумышленник бросил тела кошек в сливной желоб для навоза.

Ранее осужденный не был судим. Суд назначил ему наказание в виде 1 года 10 месяцев исправительных работ, с удержанием в доход государства 15% заработной платы осужденного.

«Разнорабочий решил в перерыве поужинать, для чего зашёл в административное здание скотного двора. В помещении он обнаружил, что принесенная им с собой еда, оставленная в пластиковом контейнере на столе, была растащена кошками и частично съедена, — сообщал ранее “МК-Урал” руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. — От увиденного мужчина пришёл в ярость и устроил пушистым питомцам настоящую расправу».