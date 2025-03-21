Свердловчанина признали виновным в жестоком убийстве двух кошек

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В суде установлено, что в ночь с 25 по 26 ноября 2024 года осужденный в комнате отдыха молочно-товарной фермы, расположенной в Алапаевском районе, убил двух бесхозных кошек.
Поводом стало то, что они съели его сосиски, которые он оставил на столе. Злоумышленник бил кошек по телу и головам руками и ногами. Животные пытались сбежать, но он их ловил и бил снова.
После убийства злоумышленник бросил тела кошек в сливной желоб для навоза.
Ранее осужденный не был судим. Суд назначил ему наказание в виде 1 года 10 месяцев исправительных работ, с удержанием в доход государства 15% заработной платы осужденного.
«Разнорабочий решил в перерыве поужинать, для чего зашёл в административное здание скотного двора. В помещении он обнаружил, что принесенная им с собой еда, оставленная в пластиковом контейнере на столе, была растащена кошками и частично съедена, — сообщал ранее “МК-Урал” руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. — От увиденного мужчина пришёл в ярость и устроил пушистым питомцам настоящую расправу».