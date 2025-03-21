В Красноярске задержали мужчину по делу о природном пожаре

«В Красноярске сотрудниками полиции установлен мужчина, по вине которого произошел пал сухой травы на площади не менее пяти гектаров… Им оказался мужчина 1960 года рождения. Он был доставлен в отдел полиции для разбирательства. Мужчина рассказал, что разжигал на горе костер и не заметил, как огонь разнесло ветром», — говорится в сообщении.