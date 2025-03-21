МВД заявило о задержании группы сектантов в Беларуси

Кроме манипуляции взрослыми, лидерами секты проводились так называемые занятия для несовершеннолетних. В пресс-службе акцентировали внимание на том, что в момент осмотра мест проживания и помещений головного офиса организации, который расположен в Минске, было изъято более 100 000 рублей, полученных от жертв. Также говорится про изъятие культовой и экстремистской литературы.