МВД заявило о задержании группы сектантов в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
«Задержана группа сектантов», — сообщили в ведомстве.
В сообщении сказано, что сотрудниками ГУБОПиК МВД были задержаны 15 лидеров и активистов нелегальной организации, ячейки которой функционировали в нескольких областных центрах Беларуси.
Удалось установить, что фигурантами проводилась активная деятельность, связанная с привлечением новых адептов в созданное ими псевдорелигиозное движение. Так, под предлогом самосовершенствования и развития они проводили платные так называемые «семинары-тренинги».
В МВД отметили, что, используя различные методы психологического давления, злоумышленники убеждали белорусов отказаться от своего вероисповедания.
«А эмоционально слабым людям обещали помощь, при этом обязывая их на постоянной основе передавать “благодетелям” значительные суммы денег», — сказано в сообщении.
Кроме манипуляции взрослыми, лидерами секты проводились так называемые занятия для несовершеннолетних. В пресс-службе акцентировали внимание на том, что в момент осмотра мест проживания и помещений головного офиса организации, который расположен в Минске, было изъято более 100 000 рублей, полученных от жертв. Также говорится про изъятие культовой и экстремистской литературы.
Следователи завели уголовное дело за организацию деятельности общественного объединения, религиозной организации или фонда, либо участие в их деятельности. В МВД сказали, что продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, связанные с установлением иных координаторов и потерпевших.
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