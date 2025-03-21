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Дворника осудили за избиение женщины в Комсомольске

Он ударил ее черенком от метлы.

Источник: Комсомольская правда

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя, работавшего дворником. Мужчина признан виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В апреле 2023 года подсудимый, работая дворником в управляющей компании, нанес не менее двух ударов деревянным черенком от метлы жительнице многоквартирного дома. Конфликт возник из-за замечаний женщины по поводу некачественной уборки придомовой территории.

В результате нападения потерпевшая получила перелом локтевой кости и была госпитализирована.

Мужчина полностью признал свою вину и выплатил потерпевшей компенсацию за причиненный моральный вред. Суд учел смягчающие обстоятельства, включая признание вины и возмещение ущерба.

Суд назначил виновному наказание в виде одного года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.