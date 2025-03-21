Площадь пожара на мусорном полигоне на Кубани сократилась до 1,4 тыс. кв. м

Пожар возник на полигоне ТКО в селе Борисовка на горе Щелба. Специалисты ранее фиксировали превышение предельно допустимой концентрации показателей сажи, взвешенных веществ и угарного газа в воздухе в жилой застройке в хуторе Убых, селе Владимировка и станице Натухаевской из-за пожара на мусорном полигоне в Новороссийске.