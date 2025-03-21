Площадь пожара на мусорном полигоне на Кубани сократилась до 1,4 тыс. кв. м

Накануне площадь пожара составляла 1,5 тыс. кв.м.
«Площадь сократилась до 1 400 кв. метров. Пожарные продолжают поливать очаги возгорания водой и засыпать их грунтом. Самосвалы уже совершили 2 677 рейса и отсыпали 40 005 кубических метров грунта», — говорится в сообщении. В мэрии добавили, что очаги тления сохраняются.
Пожар возник на полигоне ТКО в селе Борисовка на горе Щелба. Специалисты ранее фиксировали превышение предельно допустимой концентрации показателей сажи, взвешенных веществ и угарного газа в воздухе в жилой застройке в хуторе Убых, селе Владимировка и станице Натухаевской из-за пожара на мусорном полигоне в Новороссийске.
По данным прокуратуры Краснодарского края, где организовано проведение проверки, полигон эксплуатируется ООО «Терра-Н» с нарушениями федерального законодательства, ранее по фактам аналогичных возгораний виновные лица привлекались к административной ответственности.