Правительство ввело карантин по бешенству в Еманжелинске

В Еманжелинске начинает действовать карантин по бешенству животных. Постановление о введении особых мер подписал и.о. председателя правительства Челябинской области Иван Куцевляк.
— 19 марта выявлен лабораторно подтвержденный случай бешенства, — сообщили на Еманжелинской ветстанции.
Очагом опасного вируса объявили дом на улице Луначарского. Территория в радиусе 800 метров от него теперь считается неблагополучной. В ближайшие 179 дней оттуда запрещено вывозить не привитых против бешенства животных.
Ранее карантин по бешенству ввели в Курчатовском и Тракторозаводском районах Челябинска.