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Грузовик разбился на трассе «Таврида» под Севастополем

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар — РИА Новости Крым. На трассе «Таврида» на спуске в Севастополь произошло ДТП с двумя грузовиками, движение затруднено.

Как сообщили РИА Новости Крым в полиции города, авария произошла утром, пострадавших и погибших в ДТП нет.

«24-летний водитель грузовика Bodex неправильно выбрал дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, в результате чего столкнулся с грузовым автомобиль МАН под управлением 69-летнего водителя», — сообщили в полиции, уточнив, что признаков опьянения у водителей не обнаружено.

В настоящее время транспортный поток на месте регулируют сотрудники ГАИ. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.