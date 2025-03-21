Грузовик разбился на трассе «Таврида» под Севастополем

«24-летний водитель грузовика Bodex неправильно выбрал дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, в результате чего столкнулся с грузовым автомобиль МАН под управлением 69-летнего водителя», — сообщили в полиции, уточнив, что признаков опьянения у водителей не обнаружено.