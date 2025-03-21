Пожилая женщина в Гродненском районе сжигала мусор и упала в костер

В УМЧС напомнили, что выжигать сухую растительность категорически запрещено. Растительные отходы можно сжечь в костре, соблюдая правила безопасности. Делать это следует в безветренную погоду. Место, где будет разводиться костер, следует окопать. Нужно постоянно следить за огнем, держать под рукой лопату, огнетушитель или ведро с водой. Нельзя забывать и про безопасные расстояния от строений и леса. После окончания сжигания мусора горящие материалы следует потушить до полного прекращения тления.