Пожилая женщина в Гродненском районе сжигала мусор и упала в костер

Вечером 20 марта дежурный врач Гродненской городской больницы скорой медицинской помощи сообщил спасателям, что в учреждение здравоохранения с термическими ожогами госпитализирована 80-летняя жительница деревни Гиновичи Гродненского района.
Как выяснилось, пенсионерка наводила порядок на подворье и сжигала растительный мусор. В какой-то момент женщина потеряла равновесие и упала в костер. О случившемся она сообщила дочери, которая привезла мать в больницу. В состоянии средней степени тяжести пострадавшую госпитализировали в ожоговое отделение.
В УМЧС напомнили, что выжигать сухую растительность категорически запрещено. Растительные отходы можно сжечь в костре, соблюдая правила безопасности. Делать это следует в безветренную погоду. Место, где будет разводиться костер, следует окопать. Нужно постоянно следить за огнем, держать под рукой лопату, огнетушитель или ведро с водой. Нельзя забывать и про безопасные расстояния от строений и леса. После окончания сжигания мусора горящие материалы следует потушить до полного прекращения тления.