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Пожилая женщина в Гродненском районе сжигала мусор и упала в костер

21 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе пенсионерка сжигала мусор и упала в костер, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Вечером 20 марта дежурный врач Гродненской городской больницы скорой медицинской помощи сообщил спасателям, что в учреждение здравоохранения с термическими ожогами госпитализирована 80-летняя жительница деревни Гиновичи Гродненского района.

Как выяснилось, пенсионерка наводила порядок на подворье и сжигала растительный мусор. В какой-то момент женщина потеряла равновесие и упала в костер. О случившемся она сообщила дочери, которая привезла мать в больницу. В состоянии средней степени тяжести пострадавшую госпитализировали в ожоговое отделение.

В УМЧС напомнили, что выжигать сухую растительность категорически запрещено. Растительные отходы можно сжечь в костре, соблюдая правила безопасности. Делать это следует в безветренную погоду. Место, где будет разводиться костер, следует окопать. Нужно постоянно следить за огнем, держать под рукой лопату, огнетушитель или ведро с водой. Нельзя забывать и про безопасные расстояния от строений и леса. После окончания сжигания мусора горящие материалы следует потушить до полного прекращения тления.