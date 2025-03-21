Кто виноват в гибели шахтера на руднике «Казахмыса», рассказал глава правительства

Депутат Арман Калыков от имени депутатов всех партий Мажилиса направил запрос об аварии, произошедшей на шахте рудника «Жомарт» ТОО «Корпорация Казахмыс» в области Улытау. Депутаты попросили провести тщательное и независимое расследование причин аварии, усилить госконтроль в сфере промышленной безопасности, обеспечить соблюдение стандартов и инструкций по технике безопасности, а также обеспечить финансирование модернизации оборудования и технологий на горнодобывающих предприятиях.
Олжас Бектенов сообщил, что авария в горной выработке шахты рудника «Жомарт» была вызвана воспламенением газовоздушной смеси (метана) из-за использования невзрывозащищенного электрооборудования. Скопление газа произошло в результате нарушения горной выработки, что привело к выделению метана из трещин. Также причинами аварии послужили недостаточно эффективная системавентиляции, несвоевременный контроль газового состава. По его данным, работодатель виноват в трагедии на 100 процентов.
Органами внутренних дел заведено уголовное дело, ведется расследование. Указывается, что компания также оказывает помощь семьям погибших, предусмотренную коллективным договором, а именно оплату организации похорон, выплату 10-кратной годовой средней зарплаты, ежемесячные выплаты по потере кормильца в размере от 78 до 235 тысяч тенге, оплату обучения детей, погашение кредитов и займов погибших.
Также страховой компанией были осуществлены выплаты на погребение семьям погибших работников и предусмотрены ежемесячные выплаты иждивенцам до достижения 18 лет.
«Семьям работников, погибших в результате аварии, назначены государственные пособия из республиканского бюджета, социальные выплаты по потере кормильца из Государственного фонда социального страхования, единовременные выплаты на погребение из АО “Единый накопительный пенсионный фонд” и выплаты от профессиональных союзов», — сообщил Олжас Бектенов.
Он добавил, что для усиления контроля за добывающей сферой по проекту закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам гражданской защиты» усиливаются требования по вопросам производственного контроля к аварийно-спасательным службам, а также предусматриваются новые обязанности владельцев опасных производственных объектов по обновлению и модернизации оборудования.
«В 2024 году принята концепция до 2030 года, в которой запланирован пересмотр действующих нормативных правовых актов с учетом цифровизации объектов, усиление требований к обеспечению промышленной безопасности, а также повышения кадрового потенциала и правового статуса государственных инспекторов», — указывается в информации.
Проектом закона также предусмотрено наделение госоргана в области промышленной безопасности функцией по согласованию плана обновления и технического перевооружения опасных производственных объектов и обязанности контроля за его исполнением.