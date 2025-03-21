Кто виноват в гибели шахтера на руднике «Казахмыса», рассказал глава правительства

Он добавил, что для усиления контроля за добывающей сферой по проекту закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам гражданской защиты» усиливаются требования по вопросам производственного контроля к аварийно-спасательным службам, а также предусматриваются новые обязанности владельцев опасных производственных объектов по обновлению и модернизации оборудования.