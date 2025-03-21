В Волгограде возле планетария упал чугунный глобус

Глобус — часть объекта культурного наследия «Ансамбль застройки Планетария». Он был установлен более 70 лет назад — в 1954 году.
Упавшая конструкция раскололась на несколько частей, одна из них, рассказали очевидцы, задела припаркованную рядом легковушку. Повреждения оказались незначительными, автомобиль покинул место происшествия, а территорию, на которой произошел инцидент, оперативно огородили.
Как пояснили в Волгоградском планетарии, техническая комиссия учреждения уже выясняет причины произошедшего. По результатам обследования объекта с привлечением экспертов будет принято решение о восстановлении архитектурной композиции.
Отметим, что осенью 2024 года Волгоградский планетарий отметил 70-летие, это единственный планетарий в Нижнем Поволжье и второй по возрасту после московского. Открыт 19 сентября 1954 года, он завершает архитектурный ансамбль улицы Мира в центре города-героя — первой восстановленной после Сталинградской битвы. Это здание было подарком тружеников ГДР советскому народу.
Авторы проекта — народный архитектор СССР Василий Симбирцев и архитектор Михаил Хомутов. Планетарий венчает работа Веры Мухиной — скульптурная группа «Мир».
Ранее власти региона анонсировали масштабную — первую за 70 лет — реставрацию объекта культурного наследия. Сейчас продолжается разработка проектно-сметной документации.