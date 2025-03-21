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В Волгограде возле планетария упал чугунный глобус

Тяжелая конструкция, установленная у центрального входа в здание, рухнула накануне с постамента и разбилась. Сейчас решается вопрос ее восстановления.

Источник: соцсети

Глобус — часть объекта культурного наследия «Ансамбль застройки Планетария». Он был установлен более 70 лет назад — в 1954 году.

Упавшая конструкция раскололась на несколько частей, одна из них, рассказали очевидцы, задела припаркованную рядом легковушку. Повреждения оказались незначительными, автомобиль покинул место происшествия, а территорию, на которой произошел инцидент, оперативно огородили.

Как пояснили в Волгоградском планетарии, техническая комиссия учреждения уже выясняет причины произошедшего. По результатам обследования объекта с привлечением экспертов будет принято решение о восстановлении архитектурной композиции.

Отметим, что осенью 2024 года Волгоградский планетарий отметил 70-летие, это единственный планетарий в Нижнем Поволжье и второй по возрасту после московского. Открыт 19 сентября 1954 года, он завершает архитектурный ансамбль улицы Мира в центре города-героя — первой восстановленной после Сталинградской битвы. Это здание было подарком тружеников ГДР советскому народу.

Авторы проекта — народный архитектор СССР Василий Симбирцев и архитектор Михаил Хомутов. Планетарий венчает работа Веры Мухиной — скульптурная группа «Мир».

Ранее власти региона анонсировали масштабную — первую за 70 лет — реставрацию объекта культурного наследия. Сейчас продолжается разработка проектно-сметной документации.