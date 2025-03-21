В Волгограде возле планетария упал чугунный глобус

Отметим, что осенью 2024 года Волгоградский планетарий отметил 70-летие, это единственный планетарий в Нижнем Поволжье и второй по возрасту после московского. Открыт 19 сентября 1954 года, он завершает архитектурный ансамбль улицы Мира в центре города-героя — первой восстановленной после Сталинградской битвы. Это здание было подарком тружеников ГДР советскому народу.