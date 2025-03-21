Отец участника СВО из Уфы проиграл суд о защите чести и достоинства

Согласно материалам дела, в январе 2023 года в СМИ вышли сюжеты, где экс-супруга истца утверждала, что он ушел из семьи 20 лет назад и за эти годы накопил около 1,5 млн руб. долга по алиментам. После гибели сына, утверждала она, отец написал заявление о вступлении в наследство ради выплат, которые полагаются родственникам участников СВО.